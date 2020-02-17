Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Торговый дом "SOCAR Украина" 12 февраля 2020 года о признании противоправным и отмене решения Украинской энергетической биржи (УЭБ), которая в августе прошлого года публично обвинила трейдеров в "умышленных действиях с целью манипулирования рынком", применила к ним штрафные санкции и временно отстранила от участия в аукционе. Об этом сообщили Trend в "ТД "SOCAR Украина", передает Day.Az.

Также решением суда биржевой комитет УЭБ обязали опровергнуть недостоверную информацию, порочащую деловую репутацию SOCAR, сказали в компании.

Напомним, что конфликтная ситуация произошла в ходе биржевых торгов природным газом.

"ТД "SOCAR Украина" впервые принял участие в аукционе на электронной площадке УЭБ в качестве покупателя и действовал строго в рамках правил и регламентов биржи.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети "Тала-Нафта" в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу "Свитанок" в Одесской области. В 2010-2011 годах компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 года SOCAR получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина".

Сеть оперирует 60 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками "Баку-1" в Киеве и "Гянджа" в Одессе. С конца 2016 года компания занимается в Украине также торговлей природным газом.