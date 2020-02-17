В прошлом году среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с 2018 годом увеличилась на 16,6% и составила 634,8 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, зарплата составила в нефтегазовом секторе 3 108,4 манатов, в ненефтегазовом секторе 579,1 манатов. Зарплата работников государственных учреждений составила 531,2 манатов, частных учреждений - 766,9 манатов.

Среднемесячная номинальная зарплата работников сферы рудодобывающей промышленности, промышленных предприятий и организаций, осуществляющих финансовую, страховую, профессиональную, научно-техническую, транспортную и складскую деятельность, деятельность в сферах информации и коммуникаций, государственного управления и обороны, социальных услуг и строительства была выше среднего показателя по стране.