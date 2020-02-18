Орхан Мамедов: Экономические реформы в стране ориентированы на развитие ненефтяного сектора
Экономические реформы в стране ориентированы на развитие ненефтяного сектора и Азербайджан в этой области достаточно преуспел.
Об этом заявил председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, выступая на совместном бизнес-саммите USAID и Агентства развития малого и среднего бизнеса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, малый и средний бизнес всегда играл важную роль в успешном развитии экономики страны. Экономические реформы в стране были ориентированы на развитие ненефтяного сектора и Азербайджан в этой области успешно движется к поставленным целям.
"Азербайджан занял 25-е место в последнем отчете о развитии бизнеса и вошел в число наиболее реформированных стран", - сообщил Мамедов на саммите партнерства и поддержки бизнеса и профессиональных ассоциаций в Азербайджане.
Как отметил Мамедов, в развитии транспортной и дорожной инфраструктуры мы занимаем второе место.
Он также отметил, что повышение доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в валовом внутреннем продукте (ВВП), занятости и экспорте в Азербайджане является стратегической целью.
По словам Мамедова, к 2025 году планируется довести долю МСБ до 60 процентов в ВВП, 70 процентов в занятости и 40 процентов в экспорте.
"Сегодня как Агентство мы работаем над развитием МСБ в различных отраслях экономики. Для этого нам удалось наладить тесное сотрудничество с зарубежными партнерами. Мы также сотрудничаем с Агентством США по международному развитию (USAID) и они оказывают нам необходимую поддержку", - отметил он.
Напомним, что USAID и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса выступили с новой инициативой для поддержки бизнес- и профессиональных ассоциаций.
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