Экономические реформы в стране ориентированы на развитие ненефтяного сектора и Азербайджан в этой области достаточно преуспел.

Об этом заявил председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, выступая на совместном бизнес-саммите USAID и Агентства развития малого и среднего бизнеса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, малый и средний бизнес всегда играл важную роль в успешном развитии экономики страны. Экономические реформы в стране были ориентированы на развитие ненефтяного сектора и Азербайджан в этой области успешно движется к поставленным целям.

"Азербайджан занял 25-е место в последнем отчете о развитии бизнеса и вошел в число наиболее реформированных стран", - сообщил Мамедов на саммите партнерства и поддержки бизнеса и профессиональных ассоциаций в Азербайджане.

Как отметил Мамедов, в развитии транспортной и дорожной инфраструктуры мы занимаем второе место.

Он также отметил, что повышение доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в валовом внутреннем продукте (ВВП), занятости и экспорте в Азербайджане является стратегической целью.

По словам Мамедова, к 2025 году планируется довести долю МСБ до 60 процентов в ВВП, 70 процентов в занятости и 40 процентов в экспорте.

"Сегодня как Агентство мы работаем над развитием МСБ в различных отраслях экономики. Для этого нам удалось наладить тесное сотрудничество с зарубежными партнерами. Мы также сотрудничаем с Агентством США по международному развитию (USAID) и они оказывают нам необходимую поддержку", - отметил он.

Напомним, что USAID и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса выступили с новой инициативой для поддержки бизнес- и профессиональных ассоциаций.