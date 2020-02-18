Федерация профессионального бокса Азербайджана впервые в стране организовала тренинги международного уровня в сфере профессионального бокса со Всемирным Боксерским Советом (WBC).

Первый тренинг состоялся 10-11 февраля в Boulevard Hotel для рефери и судей в сфере профессионального бокса. Тренинг провел опытный итальянский профессионал Guido Cavalleri с опытом судейства более 2000 профессиональных боев, включая более 300 титульных боев. По итогам тренинга участники сдали экзамены и получили специальные сертификаты WBC. Второй тренинг был проведен 12 февраля для катманов опытным испанским профессионалом Rodriguez "Tinin" Dominguez Agustin. В целом, тренинги охватили 40 участников.

"Федерация профессионального бокса Азербайджана была вновь сформирована в прошлом году, после чего начала активную деятельность. Цель федерации - развивать профессиональный бокс в стране, и для этого мы работаем с боксерами, промоутерами и менеджерами. Мы начали сотрудничать со Всемирным Боксерским Советом (WBC) в прошлом году и организовали эти тренинги международного уровня. Все это позволит нам организовать профессиональные боксерские поединки в Азербайджане. Мы хотим, чтобы наши профессиональные боксеры подняли наш флаг на самых высоких международных аренах", - сказал Артем Гасанов, президент Федерации профессионального бокса Азербайджана.

Проведенные тренинги послужили повышению профессионализма рефери, судей и катманов в области профессионального бокса Азербайджана. В результате при Федерации была создана Комиссия профессионального бокса, соответствующая международным требованиям. Создание комиссии, призванной управлять и контролировать проведение поединков согласно правилам, позволит организовать профессиональные боксерские бои в Азербайджане.

Короткий видеоролик о тренинге - https://www.youtube.com/watch?v=qcC7EWkhSTM

Федерация профессионального бокса Азербайджана продолжит различные работы по развитию профессионального бокса в стране.