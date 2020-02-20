Хорошая новость для детей на весенние каникулы (R)
Как много радости весенняя пора приносит детишкам! И одним из радостных событий этого сезона является праздник Новруз.
Веселые шутки, заводные танцы и интерактивные игры будут приятным началом праздника. А затем их пригласят в зал на удивительную сказку.
Весна поведает нам историю о коварном Касуме и его жене Фатиме, о страшном Диве, который охраняет пещеру с сокровищами, об атаманше, которая грабит и разбойничает.
Детишки примут активное участие в сказке и помогут Али-Бабе и его жене Зейнаб победить зло и наказать злодеев.
В сказке примут участие известные актеры ведущих театров Азербайджана, а также:
- Пехлеваны продемонстрируют в своих номерах силу и выносливость
- Иллюзионист поразит своими трюками, мгновенными переодеваниями и исчезновением со сцены
- Факир создаст чарующий и магический эффект своим огненным шоу и метанием кинжалов
- Тык-тык Ханум, Джыртан и другие сказочные персонажи не дадут детишкам скучать.
Московские акробаты и цирковые артисты произведут невероятные впечатления.
Вкусное меню, интересные подарки, дискотека, фотосессия со сказочными персонажами сделают этот день по-настоящему праздничным.
Также отметим, что при покупке билета детям скажут пароль, с помощью которого они попадут на праздник.
Дата: 22 - 23 марта 2020 года
Сеансы: 11.00 и 15.00
Продолжительность: 2 часа
Место: Мангал Стейк Хаус Загульба Сарай (За "Фаворит" маркетом)
Билеты продаются в кассах iticket.az
https://iticket.az/ru/events/kids/spring-tale-ali-baba-and-the-forty-thieves
А вот так мы провели новогодние праздники:
https://www.youtube.com/watch?v=Smbdx9EDm5E&feature=emb_title
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