Как много радости весенняя пора приносит детишкам! И одним из радостных событий этого сезона является праздник Новруз.

В честь этого праздника Zagulba Saray приглашает детишек окунуться в мир сказок и волшебства. Кёса и Кечал встретят наших маленьких гостей и соберут их вокруг костра.

Веселые шутки, заводные танцы и интерактивные игры будут приятным началом праздника. А затем их пригласят в зал на удивительную сказку.

Весна поведает нам историю о коварном Касуме и его жене Фатиме, о страшном Диве, который охраняет пещеру с сокровищами, об атаманше, которая грабит и разбойничает.

Детишки примут активное участие в сказке и помогут Али-Бабе и его жене Зейнаб победить зло и наказать злодеев.

В сказке примут участие известные актеры ведущих театров Азербайджана, а также:

- Пехлеваны продемонстрируют в своих номерах силу и выносливость

- Иллюзионист поразит своими трюками, мгновенными переодеваниями и исчезновением со сцены

- Факир создаст чарующий и магический эффект своим огненным шоу и метанием кинжалов

- Тык-тык Ханум, Джыртан и другие сказочные персонажи не дадут детишкам скучать.

Московские акробаты и цирковые артисты произведут невероятные впечатления.

Вкусное меню, интересные подарки, дискотека, фотосессия со сказочными персонажами сделают этот день по-настоящему праздничным.

Также отметим, что при покупке билета детям скажут пароль, с помощью которого они попадут на праздник.

Дата: 22 - 23 марта 2020 года

Сеансы: 11.00 и 15.00

Продолжительность: 2 часа

Место: Мангал Стейк Хаус Загульба Сарай (За "Фаворит" маркетом)

Телефон для справок: +994 50 218 86 66

Билеты продаются в кассах iticket.az

https://iticket.az/ru/events/kids/spring-tale-ali-baba-and-the-forty-thieves

А вот так мы провели новогодние праздники:

https://www.youtube.com/watch?v=Smbdx9EDm5E&feature=emb_title