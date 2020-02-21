В 2019 году Азербайджан экспортировал 4,17 тысячи тонн винограда. Об этом сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, передает Day.Az.

При этом Азербайджан заработал на экспорте этой продукции порядка 3,28 миллиона долларов. Основными импортерами стали четыре страны. В том числе в Россию в прошлом году были экспортированы 4,07 тысячи тонн винограда, что составило 2,97 миллиона долларов.

Кроме того, Азербайджан экспортировал 83,4 тонны винограда в Украину, 14,2 тонны - в Казахстан и 3,9 тонны - в Объединенные Арабские Эмираты.

В целом в 2019 году производство винограда в Азербайджане составило 201,8 тысячи тонн. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 20,4 процента.

В настоящее время в стране насчитывается 16,1 тысячи гектаров виноградников.