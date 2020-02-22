Азербайджан и Латвия рассматривают возможность открытия регулярных прямых авиарейсов.

Об этом сказал Trend посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс, передает Day.Az.

Он отметил, что в 2019 году был зафиксирован 12-процентный рост пассажиропотока между двумя странами.

"В течение прошлого летнего сезона авиакомпания-флагман AirBaltic на прямых рейсах между Ригой и Баку перевезла 11 978 пассажиров. Также отмечен рост объема авиаперевозок. В настоящее время рассматриваются возможности открытия регулярных прямых рейсов между обеими столицами", - сказал дипломат.

Говоря о других планах сотрудничества на 2020 год, Гаранчс сказал, что Латвия будет и дальше развивать сотрудничество с Азербайджаном как важным экономическим партнером в регионе Южного Кавказа, и продолжать поддерживать процесс реформ, делясь своим опытом.

"Мы также заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества в области образования, в частности в сфере высшего образования, научных исследований, в обмене информацией и разработке совместных проектов. Ежегодно в Латвии проходит обучение около 150 студентов из Азербайджана. В 2019/2020 учебном году студентам и исследователям из Азербайджана предоставляются 15 стипендий", - сказал Гаранчс.

Он добавил, что весной 2020 года в Риге планируется провести очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству для обсуждения широкого круга двусторонних вопросов.

"Мы также надеемся, что переговоры по Соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном будут успешно завершены, что улучшит перспективы сотрудничества между Латвией и Азербайджаном", - сказал посол.