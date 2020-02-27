https://news.day.az/economy/1206865.html Авиаперевозчик Turkish Airlines приостановил полеты в Нахчыван
Авиаперевозчик Turkish Airlines приостановил полеты в Нахчыван
Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines приостановил полеты в Нахчыван.
Об этом сказал председатель правления авиакомпании Илькер Айджы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава бакинского офиса Turkish Airlines Сейфулла Ильяс отметил, что в Нахчыван отменены всего четыре полета: "Это шаг, предпринятый в рамках борьбы с коронавирусом".
Он добавил, что полеты в Баку и Гянджу осуществляются по графику.
В сообщении говорится, что также приостановлены полеты в Саудовскую Аравию и Иран.
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