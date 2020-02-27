Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines приостановил полеты в Нахчыван.

Об этом сказал председатель правления авиакомпании Илькер Айджы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава бакинского офиса Turkish Airlines Сейфулла Ильяс отметил, что в Нахчыван отменены всего четыре полета: "Это шаг, предпринятый в рамках борьбы с коронавирусом".

Он добавил, что полеты в Баку и Гянджу осуществляются по графику.

В сообщении говорится, что также приостановлены полеты в Саудовскую Аравию и Иран.