Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ивана Дуарте высоко оценила усилия Азербайджана по развитию сектора альтернативной энергетики в стране. Об этом сообщили Azernews в ЕБРР, передает Day.Az.

"Мы видим огромный потенциал в секторе возобновляемых источников энергии и стремимся оказать реальное влияние в этой области," - сообщили в ЕБРР.

Дуарте считает, что постоянные усилия властей по реформированию энергетического рынка и улучшению делового климата имеют ключевое значение для разблокирования наших собственных средств и мобилизации финансирования из других источников.

"И власти твердо привержены этим усилиям. С учетом этого обязательства в настоящее время готовится новая законодательная база для поддержки возобновляемых источников энергии. Ожидается, что законопроект о возобновляемых источниках энергии обеспечит правовую основу для развития проектов в этой области в стране. Он предусматривает различные механизмы поддержки, в том числе конкурентную схему закупок для выбора и определения уровня поддержки, оказываемой различным проектам, например аукционам," - пояснила глава представительства ЕБРР.

В ЕБРР заметили, что, являясь ведущим финансистом возобновляемых источников в регионе, банк возглавляет усилия по проведению конкурентных тендеров по возобновляемым источникам энергии через аукционы в стране.

"Наша работа направлена ​​на то, чтобы помочь министерству энергетики определить реальные рыночные цены на конкретные источники возобновляемой энергии и создать справедливый и прозрачный процесс аукциона," - подчеркнула Дуарте.

Глава представительства ЕБРР напомнила, что в банке приняли к сведению недавно объявленные планы правительства по разработке пилотного проекта в области солнечной и ветровой энергии.

"Это перспективное развитие для этого зарождающегося сектора," - считает Дуарте.

В ЕБРР также добавили, что разработка и принятие мер по повышению энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в любой стране способствует экономическому росту, создает новые возможности для трудоустройства, повышает благосостояние людей и способствует безопасному для климата будущему.

"Положительное влияние на экономический рост обусловлено увеличением инвестиций в развертывание возобновляемых источников энергии, что вызывает волновые эффекты в экономике. Повышенный спрос на возобновляемые источники энергии также создаст больше рабочих мест в секторе," - полагают в ЕБРР.

Дуарте далее добавила, что частные источники возобновляемой энергии также помогают сделать энергетические системы более эффективными, экологически безопасными для людей и устойчивыми.

"Азербайджан, где государственные компании несут ответственность за 90 процентов выработки энергии, особенно выиграет от частных инвестиций в самые современные проекты в области возобновляемых источников энергии," - подчеркнула глава представительства ЕБРР.

Кроме того, по мнению Дуарте, более эффективное использование потенциала возобновляемой энергии в стране может помочь направить больше природных ресурсов на экспортный рынок с более высокой стоимостью, одновременно помогая диверсифицировать экономику страны.

Отвечая на вопрос, как малые и средние предприятия (МСП) могут извлечь выгоду из альтернативных источников энергии, Дуарте перечислила следующие способы:

- снижение счета за электроэнергию, используя собственную энергию (например, технологии производства энергии из отходов или солнечную энергию на крыше) или использование меньшего ее количества;

- энергетическая безопасность (когда компании производят собственную энергию из возобновляемых источников);

- улучшение репутацию фирмы как бизнеса, который заботится об окружающей среде, клиентах и ​​сообществе;

- создание рабочих мест и стимулирование экономики, создавая больший спрос на производство возобновляемой энергии;

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