Развитие возобновляемых источников энергии является приоритетом в Азербайджане, и в последние годы был достигнут значительный прогресс в увеличении производства альтернативных источников энергии в стране. Об этом сообщил Azernews доктор международных отношений Эмин Ахундзаде, передает Day.Az.

Касаясь потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане, эксперт отметил, что солнечные дни в Азербайджане варьируются от 2500 до 3200 часов в год, что является хорошим показателем для выработки электроэнергии.

"За последние пять лет объем производства солнечных электростанций увеличился в 15 раз, с 2,9 млн кВтч до 42,3 млн кВтч," - заявил Ахундзаде.

Он также рассказал о потенциале Азербайджана в области ветроэнергетики.

"Абшеронский полуостров отличается огромным ветровым потенциалом со среднегодовой скоростью ветра 8,6 м/с. Согласно расчетам, годовая мощность ветроэнергетики Азербайджана достигает около 800 МВт. Другими словами, это означает, что ветроэнергетический потенциал Азербайджана способен производить 2,4 млрд. КВтч электроэнергии в год," - констатировал эксперт.

По словам Ахундзаде, производство ветровой энергии в Азербайджане за последние 5 лет увеличилось в 46 раз с 2,3 млн. КВтч до 106,2 млн. КВтч, и только в прошлом году этот показатель вырос до 85 процентов. Однако, добавил эксперт, только 8 процентов электроэнергии в Азербайджане в настоящее время производится из альтернативных источников энергии, и, согласно прогнозам, к 2030 году она достигнет 30 процентов.

"Деятельность ветроэнергетического парка Yeni Yashma имеет принципиальное значение с точки зрения рынка альтернативной энергии. Создание таких парков будет способствовать обеспечению устойчивого энергоснабжения в Азербайджане, увеличению экспортных доходов и улучшению экологической ситуации в стране. В прошлом году парк произвел около 90 млн. КВтч электроэнергии, что позволит сэкономить 30 млн. М3 природного газа в год," - подчеркнул эксперт.

Он считает важным создание специального учебно-образовательного центра по возобновляемой энергии в парке Yeni Yashma, что в свою очередь, способствует подготовке высококвалифицированных кадров.

"Эти инвестиции в человеческий капитал заложат основу для быстрого развития сектора альтернативной энергетики в Азербайджане в будущем", - пояснил Ахундзаде.

Кроме того, эксперт отметил, что развитие сельскохозяйственной отрасли в Азербайджане открывает широкие возможности для производства энергии из биомассы. "В этой связи сотрудничество между ГНКАР и SNAM (итальянская энергетическая инфраструктурная компания - ред) по развитию возобновляемого газа и устойчивого использования энергии имеет решающее значение для развития производства биогаза и биометана," - заявил эксперт.

Что касается энергосбережения, Ахундзаде считает, что роль альтернативной энергетики в экономике Азербайджана двояка.

"Во-первых, необходимо диверсифицировать потребление первичной энергии с точки зрения энергетической безопасности. Это, в свою очередь, уменьшает зависимость от ископаемого топлива. В то же время, как и в мире, в Азербайджане естественным является также основной источник производства электроэнергии. С увеличением производства альтернативной энергии потребление природного газа в стране может быть уменьшено. Сэкономленный природный газ может быть использован в качестве сырья в промышленности или может быть экспортирован, что, в свою очередь, увеличит экспортные доходы страны," - подчеркнул эксперт.

Ахундзаде отметил, что в настоящее время метанольный завод SOCAR и SOCAR Carbamide используют природный газ в качестве сырья.

"Например, когда природный газ перерабатывается и добывается карбамид, его стоимость удваивается. Другими словами, консервированный природный газ может создавать добавленную стоимость в промышленности. В этой связи я считаю заслуживающим внимания контракт между ACWA Power Company Саудовской Аравии и компанией Masdar в ОАЭ на строительство солнечной электростанции и ветряной электростанции," - полагает эксперт.

Описывая преимущества сектора альтернативной энергетики, Ахундзаде считает важным, чтобы Азербайджан привлекал иностранные инвестиции в возобновляемую энергетику наряду с традиционным энергетическим сектором.

"В эту область будет инвестировано около 400 миллионов долларов. Это, в свою очередь, будет способствовать оживлению реального сектора, развитию занятости и в будущем откроет путь для реализации новых проектов. В то же время новые станции будут производить 1,4 млрд. КВтч электроэнергии в год, что позволит сэкономить 470 млн. кубометров природного газа в год. Это больше, чем годовой спрос SOCAR Carbamide," - полагает эксперт.

Ахундзаде добавил, что пропускная способность трубопроводов TANAP и TAP, как ожидается, удвоится в будущем.

"Для этого необходимы дополнительные объемы газа. Более того, полноценная эксплуатация Южного газового коридора означает увеличение прямых доходов для Азербайджана. Потому что мы участвуем в качестве ключевого игрока в каждом из 4-х компонентов этого проекта и в качестве оператора в TANAP. Поэтому, чем больше газа будет транспортироваться по этому коридору, тем больше Азербайджан получит выгоду как от продажи газа, так и от его транспортировки," - подчеркнул эксперт.

Обращая внимание на удобрения, Ахундзаде сказал, что биогаз получают в основном за счет использования куриного помета, который считается непригодным для сельского хозяйства, поскольку вызывает засоление почвы.

"Однако это удобрение может быть экономически полезным, если превратить его в биогаз. В то же время при производстве биогаза также можно получать удобрения, которые могут заменить химические удобрения и могут использоваться в качестве дополнительных удобрений. Это, в свою очередь, может способствовать повышению плодородия почв в сельском хозяйстве и устойчивости к болезням растений,"- считает эксперт.

Эксперт также напомнил, что Азербайджан намерен сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году в соответствии с Парижским климатическим соглашением. "Поскольку возобновляемая энергия является экологически чистой, она также внесет значительный вклад в выполнение обязательств Азербайджана в соответствии с Парижским соглашением, а также в улучшение экологической ситуации в стране," - добавил Ахундзаде.

Эксперт считает, что развитие ненефтяного сектора, диверсификация экспорта и рост занятости имеют жизненно важное значение с точки зрения устойчивого экономического развития Азербайджана. "В этом контексте я считаю, что развитие сектора альтернативной энергетики может принести Азербайджану много возможностей," - отметил Ахундзаде.

Кроме того, Ахундзаде подчеркнул расширение сферы использования возобновляемых источников энергии в Европе.

"Сегодня 11 миллионов человек во всем мире работают в секторе альтернативной энергетики. Только в Европейском Союзе эта цифра составляет 1,2 миллиона. Одна из наиболее существенных причин быстрого роста производства альтернативной энергии в ЕС в последние годы связана со стимулом для развития малых и средних предприятий (МСП) и создания новых рабочих мест. В одной только Германии в этом секторе работают около 300 000 человек. Германия, производя солнечные батареи и ветряные турбины, также производит возобновляемую энергию по более низкой цене и повышает свою экономику, продавая это оборудование зарубежным странам," - заявил эксперт.

Комментируя роль возобновляемых источников энергии в МСП, Ахундзаде сказал, что альтернативные источники энергии имеют потенциал для развития МСП в Азербайджане.

"Большинство стран вокруг Азербайджана сильно зависят от потребления нефти и природного газа. Даже в некоторых странах доля природного газа в общем объеме потребления первичной энергии составляет 85 процентов. Эти страны заинтересованы в уменьшении своей зависимости от нефти и природного газа за счет использования альтернативных источников энергии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, производя устройства для производства солнечной и ветровой энергии, Азербайджан может сделать производство альтернативной энергии более эффективным внутри страны и увеличить свои экспортные доходы за счет продажи в зарубежные страны. Все это, в свою очередь, позволит развивать МСП в стране, диверсифицировать экономику и увеличить занятость," - полагает эксперт.

Ахундзаде считает, что, хотя Азербайджан и богат нефтяными и газовыми ресурсами, похвально поощрять использование альтернативных источников энергии в стране и шаги, предпринимаемые в этом направлении.

"В последние годы развитие технологий позволило более эффективно производить альтернативную энергию. По оценкам Международного энергетического агентства, в ближайшие пять лет стоимость альтернативных энергетических технологий сократится на 35 процентов. Это, в свою очередь, увеличит производство альтернативной энергии на 50 процентов в течение следующих 5 лет. Предполагается, что если удвоится доля альтернативной энергии в мировом потреблении энергии, это увеличит мировой ВВП на 1,3 триллиона долларов. Таким образом, мы можем воспользоваться этой возможностью и быстро расширить рынок альтернативной энергии в Азербайджане," - подытожил эксперт.