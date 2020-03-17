Избегайте вирусов - платите бесконтактно (R)

В целях борьбы с быстро распространяющимся вирусом Covid-19 большинство государств мира усиливают меры безопасности, вводят особый режим и карантин. Азербайджан также ведет активную деятельность по пресечению распространения вируса, ряд предприятий страны вводит некоторые ограничения.

В повседневной жизни одним из источников распространения бактерий, микробов и вирусов, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, являются бумажные деньги. Денежные купюры, переходя из рук в руки, собирают и накапливают на себе самые различные вредные микроорганизмы.

Чтобы защитить себя от вредных микробов и не заразиться вирусом, рекомендуется ограничить использование наличности и совершать платежи бесконтактным способом. В качестве примера можно привести карты Kapital Bank, поддерживающие технологии PayWave и PayPal. Для совершения платежа достаточно просто поднести карту к POS терминалу. Отметим, что для увеличения безопасности онлайн-платежей в банке также имеется система безопасности 3D Secure.

Еще одним современным способом оплаты является быстрая и удобная услуга бесконтактных платежей на основе технологии NFC через мобильное приложение BirBank. Юзеры мобильного приложения могут оплачивать покупки или стоимость услуг с помощью своих смартфонов. Пользователи Android, установив в мобильном приложении BirBank для NFC-платежей какую-либо карту VISA от Kapital Bank, для совершения платежа должны всего лишь приблизить телефон к POS-терминалу.

Kapital Bank рекомендует населению быть внимательными и осторожными, соблюдать специальные правила, применяемые в филиалах и отделениях, пытаться минимизировать использование денежных купюр при совершении платежей. Мы уверены, что в ближайшем будущем особый режим закончится, все вернется в нормальное русло, а бесконтактные платежи останутся нашей привычкой. Берегите себя, своих близких и следите за своим здоровьем.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах.