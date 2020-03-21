Объем импорта в Азербайджане за февраль увеличился

В январе-феврале 2020 года Азербайджан импортировал продукцию на общую сумму в 1,79 миллиарда долларов США, что на 17,3 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, передает Day.Az.

За февраль объем импорта увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, а темпы годового спада сократились почти вдвое.

Доля госсектора в январе-феврале в импорте составила 443,2 миллиона долларов, что делает около 24,8 процента от всего объема. Доля же частного сектора - 1,16 миллиона долларов, или 64,7 процента, от всего объема. На долю физических лиц пришлись оставшиеся 188 миллионов долларов, или 10,5 процента.

Всего Азербайджан экспортировал 1581 и импортировал 5780 видов товаров, проведя внешнеторговые операции со 144 странами-участницами. Больше всего за отчетный период Азербайджан импортировал машины, механизмы, электроинструменты, оборудование и его части; наземные транспортные средства, кроме железнодорожных и трамвайных транспортных средств, а также их части и принадлежности; черный металл и продукцию из него.