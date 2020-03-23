Тепер пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом можно делать онлайн посредством карт

Меры, принимаемые правительством Азербайджана для защиты здоровья населения и борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), поддерживаются как отдельными учреждениями, так и индивидуальными лицами.

В число тех, кто перечисляет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, входят и физические лица. Помощь переводится на банковский счет, открытый для Фонда в филиале "Merkezi" Международного банка Азербайджана.

Чтобы устранить необходимость посещать филиал банка, Международный банк Азербайджана создал возможность для желающих помочь совершать переводы онлайн под девизом "Будем солидарны, чтобы победить!". Таким образом, граждане могут делать пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом посредством платежных карт по этой ссылке.

Придерживаясь филантропических традиций, которые исторически являются одной из самых прекрасных черт нашего народа, участие отдельных граждан в этом призыве, помощь Фонду поддержки борьбы с коронавирусом являются примером национальной солидарности, единства государства и гражданина, и внимания, уделяемого благотворительности в нашем обществе.

Средства, перечисленные в Фонд, будут использованы для реализации мер по борьбе с коронавирусом, включая создание медицинских учреждений специального режима, поощрение и финансовую помощь медицинским работникам, улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и. т. д.