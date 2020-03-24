Азербайджан начительно нарастил экспорт продукции
В январе-феврале 2020 года Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму в 3,25 миллиарда долларов США, что на 3,1 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
За месяц объем экспорта увеличился в полтора раза, а темпы годового роста вернулись к норме 2019 года.
Доля госсектора в экспорте составила 1,8 миллиарда долларов, что делает около 55,6 процента от всего объема. Доля же частного сектора - 1,44 миллиона долларов, или 44,3 процента, от всего объема. На долю физических лиц пришлись оставшиеся 5,1 миллиона долларов.
Всего Азербайджан экспортировал 1581 и импортировал 5 780 видов товаров, проведя внешнеторговые операции со 144 странами-партнерами. Больше всего за январь-февраль 2020 года Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты, электроэнергию, фрукты и овощи, а также продукты химической промышленности.
Список ТОП-5 экспортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости:
|
Наименование товара
|
Январь-февраль 2020 года
|
Январь-февраль 2019 года
|
Количество
|
Стоимость (тыс. $)
|
Количество
|
Стоимость (тыс. $)
|
Сырая нефть и продукты сырой нефти, тонны
|
5 679 384.28
|
2 727 328.79
|
5 781 785.43
|
2 603 955.57
|
Нефтепродукты, полученные из битумных пород и нефти, помимо сырых продуктов; Продукты, содержащие нефть или нефтепродукты с массой 70% или более, тонн
|
146 862.56
|
65 417.92
|
92 568.16
|
48 501,43
|
Электрическая энергия, тыс. к/ч
|
374 631.85
|
17 847.54
|
701 931.71
|
30 471.20
|
Фрукты и овощи, тонны
|
62 966.44
|
75 556.37
|
79 114.66
|
75 972.49
|
Химическая промышленность, тонны
|
99 649.16
|
13 895.67
|
55 427.09
|
12 598.13
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