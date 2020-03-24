Азербайджан начительно нарастил экспорт продукции

В январе-феврале 2020 года Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму в 3,25 миллиарда долларов США, что на 3,1 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

За месяц объем экспорта увеличился в полтора раза, а темпы годового роста вернулись к норме 2019 года.

Доля госсектора в экспорте составила 1,8 миллиарда долларов, что делает около 55,6 процента от всего объема. Доля же частного сектора - 1,44 миллиона долларов, или 44,3 процента, от всего объема. На долю физических лиц пришлись оставшиеся 5,1 миллиона долларов.

Всего Азербайджан экспортировал 1581 и импортировал 5 780 видов товаров, проведя внешнеторговые операции со 144 странами-партнерами. Больше всего за январь-февраль 2020 года Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты, электроэнергию, фрукты и овощи, а также продукты химической промышленности.

Список ТОП-5 экспортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости: