Азербайджан начительно нарастил экспорт продукции

В январе-феврале 2020 года Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму в 3,25 миллиарда долларов США, что на 3,1 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

За месяц объем экспорта увеличился в полтора раза, а темпы годового роста вернулись к норме 2019 года.

Доля госсектора в экспорте составила 1,8 миллиарда долларов, что делает около 55,6 процента от всего объема. Доля же частного сектора - 1,44 миллиона долларов, или 44,3 процента, от всего объема. На долю физических лиц пришлись оставшиеся 5,1 миллиона долларов.

Всего Азербайджан экспортировал 1581 и импортировал 5 780 видов товаров, проведя внешнеторговые операции со 144 странами-партнерами. Больше всего за январь-февраль 2020 года Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты, электроэнергию, фрукты и овощи, а также продукты химической промышленности.

Список ТОП-5 экспортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости:

Наименование товара

Январь-февраль 2020 года

Январь-февраль 2019 года

Количество

Стоимость (тыс. $)

Количество

Стоимость (тыс. $)

Сырая нефть и продукты сырой нефти, тонны

5 679 384.28

2 727 328.79

5 781 785.43

2 603 955.57

Нефтепродукты, полученные из битумных пород и нефти, помимо сырых продуктов; Продукты, содержащие нефть или нефтепродукты с массой 70% или более, тонн

146 862.56

65 417.92

92 568.16

48 501,43

Электрическая энергия, тыс. к/ч

374 631.85

17 847.54

701 931.71

30 471.20

Фрукты и овощи, тонны

62 966.44

75 556.37

79 114.66

75 972.49

Химическая промышленность, тонны

99 649.16

13 895.67

55 427.09

12 598.13