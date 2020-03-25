Агентство по развитию МСБ в Азербайджане перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

В целях предотвращения распространения коронавирусной пандемии на территории Азербайджана и защиты здоровья граждан, руководящий состав Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) перевел месячную заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

В Агентстве отмечают, что в связи с возможностью осуществлять добровольные переводы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом как юридическими, так и физическими лицами, в агентство поступило большое количество обращений со стороны предпринимателей, желающих присоединиться к этой инициативе Президента Ильхама Алиева.

В свою очередь, сотрудники Агентства по развитию МСБ проинформировали предпринимателей о банковских реквизитах Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Напомним, что в соответствии с указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года в стране функционирует Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.