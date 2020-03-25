https://news.day.az/economy/1216097.html Аптеки в Азербайджане обеспечат достаточным количеством спирта и масок
Аптеки в Азербайджане обеспечат достаточным количеством спирта и масок
В ближайшие дни в розничной продаже будет достаточно спирта и будут созданы благоприятные условия для производства масок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, нехватка спирта и масок в стране обусловлена увеличением за короткое время спроса на эти товары, как в мире, так и внутри страны.
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