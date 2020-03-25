Аптеки в Азербайджане обеспечат достаточным количеством спирта и масок

В ближайшие дни в розничной продаже будет достаточно спирта и будут созданы благоприятные условия для производства масок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, нехватка спирта и масок в стране обусловлена увеличением за короткое время спроса на эти товары, как в мире, так и внутри страны.

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