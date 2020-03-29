Состоялся первый розыгрыш призов масштабной лотереи «Ürəkli ol, Ürəklə al» (R)

Состоялся первый из восьми розыгрышей призов поощрительной лотереи "Ürəkli ol, Ürəklə al", проводимой брендом масел "Final". Розыгрыш охватил период с 16 -26 марта. Уже накануне 250 счастливчиков стали обладателями кондиционеров, печей, стиральных машин, телевизоров, пылесосов, PlayStation 4, ноутбуков, телефонов и других ценных подарков.

Стартовав 16 марта, лотерея "Ürəkli ol, Ürəklə al" продолжится до 16 мая. За эти два месяца каждую неделю у потребителей будет шанс выиграть один из 250 призов, которые преимущественно состоят из бытовой техники и электронных товаров. А во время финального восьмого по счету розыгрыша лотереи разыгрываться будут рекордные 270 подарков.

Победитель каждого розыгрыша определяется при помощи специальной компьютерной программы Random, которая его выбирает случайным образом. Таким образом, лотерея проводится прозрачно и публично, что исключает какую-либо подтасовку результатов.

Испытать судьбу может каждый желающий совершеннолетний гражданин Азербайджана. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сначала всего лишь приобрести двухлитровую бутылку кукурузного или подсолнечного масла бренда Final. Под каждой крышечкой спрятан пятизначный код. Его то и необходимо отправить SMS-сообщением на номер 6625 с номеров Azercell или Bakcell. Таким образом, вы становитесь претендентом на право называться победителем одного из розыгрышей лотереи. Чем больше кодов вы отправляете, тем выше шанс на победу. Все, что остается делать, - это ждать очередного розыгрыша призов и проверять на официальном сайте лотереи, удалось ли вам выиграть. На нем также размещена информация об условиях вручения выигрышей. Саму крышечку при этом важно сохранить.

Имена победителей можно узнать тут http://urekliolurekleal.az/h%C9%99ft%C9%99nin-uduslari/