В Азербайджане около 300 тыс. налогоплательщиков получат господдержку

В Азербайджане государство окажет поддержку 292,4 тысячи налогоплательщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в разработанной в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства" программе финансовой поддержки предпринимателей, работающих в областях, пострадавших от пандемии.

Согласно программе, 248,5 тысячи предпринимателей, которые получат поддержку государства, являются индивидуальными предпринимателями. У них 53,7 тысячи сотрудников. Кроме того, предполагается поддержка 43,9 тысячи микропредпринимателей, которые обеспечивают занятость 57 тысяч человек.