Управляй своим аккаунтом из дома с приложением «Nar+» (R)

Nar призывает воспользоваться приложением "Nar+" в целях обеспечения безопасности абонентов в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Это приложение позволяет абонентам воспользоваться абонентскими услугами, функционирующими в режиме 24/7, не выходя из дома. Так, благодаря приложению "Nar+", абоненты в течение нескольких секунд могут подключиться к подходящему им тарифу, сменить действующий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить и обновить бонусы. Также абоненты могут получить подробную выписку со счета о затратах баланса. Отметим, что приложение "Nar+" можно скачать на AppStore и PlayStore.

Помимо мобильного приложения "Nar+", абоненты могут также воспользоваться услугами официальных страниц мобильного оператора в социальных медиа (Facebook, İnstagram и Twitter), а также работающего в усиленном режиме Телефонного центра 777.

Напомним, что Nar в целях предотвращения широкого распространения инфекции коронавируса (COVID-19) пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 500 тыс. AZN, а также обеспечил бесплатной мобильной связью медицинский персонал, работающий в больницах особого режима и наблюдающихся в них пациентов. Помимо этого, звонки на Горячую линию 1542 - Государственного агенства обязательного медицинского страхования, стали абсолютно бесплатными для абонентов Nar.

Nar призывает всех следовать инструкциям и призывам Оперативного штаба при Кабинете министров и объединить свои силы в борьбе с коронавирусом.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий).