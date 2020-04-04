Азербайджан предпринимает шаги по минимизации последствий пандемии для экономики

Число жертв пандемии COVID-19 по всему миру превысило 50 тысяч человек, а общее число зараженных - один миллион. Реальная ситуация показывает, что жители почти всех стран мира стали жертвами этой пандемии. К сожалению, эта беда не обошла стороной и Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Эльнур Аллахвердиев.

"Нет сомнений в том, что пандемия коронавируса скоро исчезнет, и мировая медицина и здравоохранение найдут варианты лечения, которые могут нейтрализовать вирус полностью. Тем не менее, экономические последствия пандемии и последствия мирового финансового кризиса не будут обращены вспять в ближайшее время. Особенно для стран с ограниченными экономическими возможностями", - отметил он.

Как отметил Аллахвердиев, в настоящее время экономическая картина мира не радует. Наглядным тому примером является сложная ситуация в Европе, где сосредоточены самые передовые и процветающие государства мира. На этом фоне попытки Азербайджана, с одной стороны, бороться с вирусом, а с другой - нейтрализовать его последствия, действительно требуют серьезной политической воли и экономической мощи. Азербайджан не только пытается в режиме реального времени снизить уровень влияния потрясений, вызванных данной ситуацией, но и дал старт подготовительным работам к периоду после пандемии.

"Экономика должна основываться на реальной ситуации, покупательная способность национальной валюты должна быть защищена. В настоящее время меры, осуществляемые правительством в Азербайджане, показывают, что государство готово справиться с этими задачами. Подписанный Президентом Ильхамом Алиевым 19 марта Указ можно считать первым шагом в направлении снижения влияния трудностей, вызванных в экономике пандемией. Глава государства выделил один миллиард манатов на устранение материальных трудностей, вызванных вирусом. Здесь мы должны обратить внимание на один момент. Всемирная организация здравоохранения объявляет о пандемии COVID-19 11 марта. А всего через неделю Азербайджан делает шаг в направлении минимизации барьеров экономического характера, возникших в результате пандемии", - сказал он.

По словам депутата, из экономической политики, проводимой правительством, видно, что Азербайджан имеет оперативный и четкий план мероприятий на период после пандемии. Для выхода из кризиса государство подготовило 9 программ по четырем секторам и 20 направлениям. Девятая программа предусматривает еще 2,5 миллиарда манатов помощи. Основная цель этих программ - оказание помощи частному сектору государства, национальным субъектам бизнеса и предпринимательства, а значит, и гражданам, работающим в этом секторе. Мы знаем, что наши граждане, работающие в государственной сфере, до 29 апреля были отправлены в отпуск с условием выплаты заработной платы. Их количество составляет 915 тысяч человек. С того времени стоит вопрос о заработной плате работающих в частном секторе. Количество наших граждан, работающих по трудовому договору в стране, составляет 1555 тысяч человек. Из них 640 тысяч приходятся на частный и ненефтяной сектор. Работники сферы туризма, развлечений, торговли, общественного питания - это 640 тысяч человек. 9 программ, разработанных правительством, - это конкретное решение проблем заработной платы граждан, работающих в частном секторе.

"Согласно одной из программ, 44 тысячи предпринимателей, специализирующихся в негосударственном секторе, получат помощь от государства. Количество наших граждан, работающих в этих субъектах, составляет 304 тысячи человек (45 процентов от числа всех работающих в стране). Из 20 указанных направлений 11 сосредоточены именно в частном и ненефтяном секторе. Государство предусмотрело 100-процентный пакет поддержки этих направлений. По другой программе, около 290 тысяч индивидуальных или микропредпринимателей также будут ощущать поддержку государства", - отметил Аллахвердиев.

Он добавил, что экономические возможности индивидуального предпринимателя очень чувствительны к такого рода глобальным проблемам. По этой причине государство имеет особый план в отношении микропредпринимательства. Например, индивидуальный предприниматель получит прямую материальную поддержку в соответствии с уплаченными налогами в 2019 году. А также государство возьмет на себя погашение 10 процентов кредитов, полученных для бизнеса. Достаточно, чтобы предприниматель строил свою деятельность прозрачно и имел официальный трудовой договор со своими работниками.