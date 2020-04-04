Азербайджан готов и впредь поддерживать процесс регулирования нефтяного рынка

Азербайджан готов внести свой вклад в процесс глобального регулирования нефтяного рынка, приняв участие в запланированной встрече министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель в формате видеоконференции, с целью стабилизации нефтяного рынка, сообщает Day.Az со ссылкой на Минэнерго.

Согласно сообщению, мировой рынок нефти в настоящее время сталкивается с трудностями, связанными с резким снижением глобального спроса на нефть и ростом нефтяных запасов в связи со снижением экономической активности.

"Так, снижение глобального спроса на нефть оценивается примерно в 10-15 миллионов баррелей в сутки. Ожидается, что в течение месяца суточный спрос снизится на 20 миллионов баррелей, и в связи с профицитом поставок в ближайшие месяцы нефтяные склады будут полностью заполнены. В такой ситуации восстановление обсуждений в формате ОПЕК+ и возвращение к механизму регулирования имеет важное значение для глобального нефтяного рынка. Мы считаем, что солидарность, сотрудничество производителей нефти является единственным выходом из ситуации, когда нефтяной рынок не поддерживается экономическими факторами", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, сейчас мир находится на новом этапе в процессе регулирования нефтяного рынка. Нынешние проблемы негативно влияют не только на страны ОПЕК+, но и на страны вне этого формата.

"Поэтому мы считаем, что в этом процессе должны участвовать и страны, не входящие в ОПЕК+, для постепенного создания баланса на нефтяном рынке. В случае сотрудничества ОПЕК и стран, не входящих в картель, в широком формате, впервые в истории будет сформирована новая модель, на нефтяном рынке может появиться более эффективный и справедливый механизм регулирования. В результате восстановится равновесие и стабилизируются цены на нефтяном рынке.

Мы надеемся, что страны ОПЕК+ предпримут шаги, чтобы претворить эту уникальную возможность в важное решение. Азербайджан, как страна, сыгравшая важную роль в создании и реализации решений формата ОПЕК+, готов и впредь поддерживать процесс регулирования нефтяного рынка, брать на себя новые обязательства. В то же время Азербайджан, выступая на предстоящей встрече с единой позиции, призывает все нефтяные страны оказать совместную поддержку нефтяному рынку.