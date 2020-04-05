В Азербайджане будет создан Координационный совет институтов и фондов поощрения

В Азербайджане предусмотрено создание Координационного совета в целях координации деятельности всех финансовых и стимулирующих институтов и фондов, созданных государством и поддерживающих предпринимательскую деятельность в Азербайджане, включая малое и среднее предпринимательство.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, информация об этом содержится в Плане мероприятий Кабинета министров по реализации исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

В плане также отмечено проведение неотложных мероприятий в сфере деятельности созданных государством финансово-стимулирующих институтов и фондов в следующих направлениях:

- Расширение инструментов финансирования Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики, в том числе предоставление кредитов под залог движимого имущества, выделение льготных кредитов производителям необходимых медицинских принадлежностей и оборудования, увеличение срока кредитования для кредитов малого и среднего бизнеса в сферах, требующих долгосрочных инвестиций;

- Субсидирование процентов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и совершенствование инструментов кредитной гарантии, в том числе, повышение верхней границы ставки гарантии по кредиту, отмена сборов за гарантийные услуги, соответствующих штрафов и других ограничений, снижение годовой процентной ставки по кредитам, предоставляемым в виде процентной субсидии, увеличение предела гарантийных платежей и уменьшение комиссий, применяемых к гарантиям.