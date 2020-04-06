Нефтяной рынок начал получать позитивные сигналы, результаты будут выгодными для Азербайджана

Как уже известно, намечавшаяся на понедельник, 6 апреля, встреча министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель (ОПЕК+), перенесена на 9 апреля. На встрече, которая должна пройти в четверг, планируется участие всех министров стран ОПЕК+ и обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве".

Отметим, что эта встреча проводится по приглашению Саудовской Аравии, в результате переговоров, проведенных при посредничестве президента США Дональда Трампа.

"Ожидаю, что на этой неделе цены на нефть будут выше, чем в минувшую пятницу, когда биржи закрылись на отметке 32,8 долларов за баррель. Для этого есть логичные предпосылки", - сказал в беседе с Day.Az, комментируя предстоящую встречу, эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По мнению эксперта, рынок с вечера четверга получает впервые за последний месяц позитивные сигналы, двигающие цены на нефть вверх. Помимо того, влияют на ситуацию заявления из США и России.

То, что планировавшаяся на понедельник видеоконференция министров стран ОПЕК и ОПЕК+ была отложена до 9 апреля, говорит о том, что это будет не простая встреча. Участники рынка не просто соберутся, а будет обсуждаться вопрос конкретных мер. За эти три дня участники рынка обсудят все моменты - кто и насколько готов снизить добычу, и в четверг об этом будет объявлено, считает Шабан.

"Я думаю, в этот раз решение об ограничении, если оно будет принято, вступит в силу гораздо быстрее, чем обычно. Обычно после приятия решения, его реализация начинается через месяц. Думаю, в этот раз это произойдет в течение двух недель, максимум двадцати дней. Двух недель вполне достаточно для снижения добычи на сланцевых месторождениях США. Это не составит труда и для России - в весенний период ей уже несложно будет регулировать объемы добычи на своих месторождениях. В течение этой недели заявления по объемам добычи поступят на биржи, и те, думаю, будут реагировать адекватно", - отметил наш собеседник.

Эксперт ожидает, что после принятия в четверг решения о снижении объемов добычи, цена будет находиться в районе 35-40 долларов за баррель. Вместе с тем, в течение апреля волатильность на мировом рынке все же еще будет сохраняться. Дело в том, что в конце марта, когда цены на нефть опустились до минимума, многие компании, воспользовавшись этим, приобретали нефть не в целях использования, а для заполнения своих хранилищ. И в условиях, когда цены на нефть поднимаются, часть содержимого этих хранилищ будет возвращаться обратно на рынок. Это приведет к кратковременному снижению цен на нефть, сказал Шабан.

"В целом, думаю, с мая (о чем говорят и некоторые нефтяные компании) цена на нефть может уже варьироваться в районе 40-45 долларов за баррель. А это, конечно, гораздо лучше отметки в 20-25 долларов, наблюдавшейся совсем недавно. Как говорится, кислород уже поступает, остается перейти к нормальному ритму добычи.

Что касается Азербайджана, то вопрос цены на нефть для нас, конечно, представляет огромную важность. В госбюджете страны цена нефти предусмотрена на уровне 55 долларов. Первые два месяца года обеспечили доходы, так как цена нефти была выше этой отметки. Но в ближайшее время, и не только из-за пандемии коронавируса, но также из-за снижения мирового потребления и падения мировой экономики, цена нефти, коечное, будет ниже 50 долларов, что отразится на снижении валютных доходов и доходов бюджета.

Принимая министра экономики Микаила Джаббарова Президент Ильхам Алиев отмечал, что в текущем году придется пересмотреть параметры госбюджета. Но сразу хочу сказать, что ничего неординарного в этом шаге нет. Азербайджан уже не раз прибегал к таким инструментам. Будет обеспечено больше трансфертов из Госнефтефонда. ГНФАР это основной донор госбюджета, главная функция фонда - подушка безопасности для национальной экономики в подобных ситуациях. Самое главное, чтобы наша страна вышла из этих потрясений без осложнений. Думаю, так и будет", - сказал Ильхам Шабан.

Напомним, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи продержалась три года и завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - сократить добычу еще на 1,5 млн. баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Лейла Таривердиева