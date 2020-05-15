Двое азербайджанцев назначены на высокие должности в BP

Азербайджанские кадры, работающие на высоких должностях в компании "BP-Azerbaijan", получили повышения, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

Так, Нармина Набиева, являющаяся вице-президентом компании по человеческим ресурсам в регионе Азербайджан-Грузия-Турция, с 1 июля назначена вице-президентом по корпоративной культуре и функциям поддержки, стратегии и устойчивости (senior vice president enablers, strategy & sustainability, regions, cities & solutions) в Лондонском офисе BP.

Также вице-президент по связям региона, иностранным делам и стратегии Бахтияр Асланбейли с 1 июля будет руководить вопросами коммуникаций и пропаганды в более расширенной географии. Новая позиция Асланбейли - вице-президент по коммуникациям и пропаганде стран Ближнего Востока и Каспийского региона (vice president communications & advocacy for Middle East & Caspian). К этим странам относятся Азербайджан, Грузия, Турция, Ирак, Оман, Кувейт и ОАЭ.

"Нармина и Бахтияр - кадры, занимающие высокие должности, внесшие большой вклад в успех бизнеса руководящей команды. Очень рады видеть их на более ответственных позициях. Это еще раз показывает, что глобальным компаниям нужны кадры международного уровня, такие как азербайджанские профессионалы. Желаем обоим нашим коллегам успехов на новом поприще в BP",- сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.