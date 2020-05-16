ЕБРР прогнозирует скорый рост экономики Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста экономики Азербайджана уже в 2021 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на опубликованный макроэкономический прогноз ЕБРР, экономика Азербайджана восстановится в 2021 году с ростом ВВП на 3% после кратковременного сокращения на столько же в 2020 году в следствии экономических последствий пандемии коронавируса и низких цен на нефть.

Согласно последнему отчету региональных экономических перспектив ЕБРР, солидные активы ГНФАР, которые составляют примерно 90% от ВВП, продолжат смягчать экономику от внешнего шока.

В докладе также отмечается, что на сегодняшний день обменный курс остается стабильным, в то время как длительный период низких цен на нефть и низкий мировой спрос может привести к серьезному дисбалансу в экономике.

ЕБРР также отмечает, что пакет антикризисных мер, введенный правительством для поддержки работников в уязвимых сферах и разовые выплаты, будут способствовать ускорению восстановления экономики страны после возвращения к ее нормальному состоянию во второй половине года.

Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик заявила, что миру, по мере выхода из кризиса, крайне важно обратить внимание на сотрудничество и повышение экономической устойчивости.

"Кризис был большим ударом и выйти из него будет сложно. Сейчас не время заниматься экономическим национализмом и протекционизмом, а время формировать лучшее будущее через приверженность свободной международной торговле, смягчению последствий изменения климата и экономическому сотрудничеству", - сказала она.

В целом, в докладе предполагается умеренное влияние кризиса на долгосрочную траекторию экономического роста с возобновлением роста к концу третьего квартала, однако с потенциально значимыми долгосрочными экономическими, политическими и социальными последствиями.