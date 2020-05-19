Реализация проекта по транзиту азербайджанского газа в Болгарию идет по графику

В графике проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, не ожидается серьезных изменений.

Как сообщает Trend со ссылкой на проектную компанию ICGB AD, об этом сказали исполнительные директора Теодора Георгиева и Константинос Карагианнакос.

Они отметили, что предпринимаются усилия по реорганизации деятельности, с тем чтобы не было значительных изменений в сроках строительства интерконнектора несмотря на проблемы, связанные с COVID-19.

"В настоящее время у нас нет оснований полагать, что будут серьезные изменения в сроках, предусмотренных в контракте на строительство IGB", - сказали исполнительные директора.

Далее, в сообщении проектной компании отмечается, что деятельность по реализации проекта IGB продолжается, несмотря на неожиданную ситуацию, связанную с мерами против распространения COVID-19, сварочные работы ведутся как на территории Греции, так и в Болгарии.

Проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB составляет 3 миллиарда кубометров в год с возможностью достижения до 5 миллиардов кубометров.