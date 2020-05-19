МВД Азербайджана о возобновлении проверок в некоторых областях экономики

МВД Азербайджана подняло вопрос о возобновлении проверок в некоторых областях экономики.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал первый заместитель министра внутренних дел, Национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми генерал-майор полиции Сейфулла Азимов.

По его словам, ввиду того, что на основании соответствующих законодательных актов в субъектах предпринимательства были приостановлены проверки, в сельском хозяйстве, секторе общественного питания и других сферах экономики в последнее время не проводились мониторинги для выявления случаев принудительного труда. Однако с учетом значимости вопроса министерство внутренних дел подняло вопрос о возобновлении этих проверок.