Азербайджан станет мостом между Кыргызстаном и Турцией

Грузоперевозчики Кыргызстана разработали и реализовали новый железнодорожный маршрут транспортировки товаров из Турции и обратно, который будет проходить через территорию Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Торгово-промышленную палату Кыргызстана.

Председатель подкомитета по транспорту Торгово-промышленной палаты Талант Маткерим уулу сказал, что по договоренности с турецкой компании "Аркас Логистик" в рамках проекта CASA, в городе Ош были получены первые 40 контейнеров из Турции, которые по железной дороге прошли через Грузию в Азербайджан, затем морским путем были доставлены в Туркменистан, где снова погружены на железнодорожные составы и по стальной магистрали через Узбекистан доставлены в Ош, минуя Казахстан.

"Кыргызстанские грузоперевозчики смогли наладить мультимодальные грузоперевозки - транспортировку различными видами транспорта. Ранее мы осуществляли транспортировку грузов, используя только автомобильные дороги, но из-за проблем с пересечением границ государств-содружества, связанных с COVID-19, предприниматели терпели убытки. Освоение мультимодальных перевозок не только снимает риски задержки грузов, но и позволяет увеличить объемы поставок", - сказал он, отметив, что новый железнодорожный маршрут перевозки грузов не из легких, однако, в условиях пандемии, постоянно возникающих проблем с пересечением границы соседнего государства, с которыми сталкиваются предприниматели, новый маршрут стал буквально "спасением" для отечественных грузоперевозчиков.

"Нельзя не отметить тот факт, что от их эффективной работы зависит жизнедеятельность экономики Кыргызстана. Ведь грузоперевозчики регулярно поставляют в страну продовольствие, товары первой необходимости, не допуская их дефицита", - подытожил Маткерим уулу.