ЗАО “AzerGold” добилось ощутимого увеличения объема ресурсов Човдарского месторождения

Благодаря интенсивной геологоразведочной программе, осуществленной на территории Човдарского месторождения (Дашкесанкий район) Закрытому Акционерному Обществу (ЗАО) "AzerGold" удалось увеличить общий объем ресурсов месторождения на 47%,

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО AzerGold Ариз Тарвердиев.

Так, ранее оцененные ресурсы данного месторождения составляли 1127,5 тыс. унций (или 35 тонн). На данный момент успешно осуществляется добыча в рамках первого, наземного этапа эксплуатации месторождения. С целью увеличения показателей по подземным ресурсам, и, тем самым повышения экономической эффективности эксплуатации месторождения, в 2018-2019 гг были проведены широкомасштабные буровые работы, в рамках которых было пробурено 145 геологических скважин общей глубиной в 28 тыс. метров. По результатам данных исследований ресурсы месторождения увеличены на 533.5 тыс. унций (или 16,5 тонн) и утверждены со стороны международных экспертов. Таким образом, общий объем ресурсов месторождения Човдар на данный момент составляет 1661.0 тыс. унций (или 51,5 тонн) золота.

Отметим, что эксплуатация первой (наземной) фазы месторождения осуществляется с 2017 года. На данный момент под руководством международной консалтинговой компании ведутся технические и экономические исследования и в скором времени ожидается завершение подготовки соответствующих документов по технико-экономическому обоснованию и оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Начало второго этапа эксплуатации месторождения Човдар запланировано на 2024 год.