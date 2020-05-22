В настоящее время доставка граждан в Азербайджан чартерными рейсами осуществляется на платной основе

"В отличие от начального этапа, в настоящее время доставка людей в страну чартерными рейсами осуществляется на платной основе".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета vинистров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что государство не может бесконечно бесплатно осуществлять этот процесс.