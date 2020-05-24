В Азербайджане значительно увеличилось производство легковых автомобилей

В Азербайджане в январе-апреле 2020 года произведена продукция в отрасли машиностроения и машинного оборудования на сумму 124,8 миллиона манатов, что на 80 процентов больше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана, передает Day.Az.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличился на 54 процента. Производство прочих транспортных средств также увеличилось на 35,1 процента, а производство штанговых насосов - на 43,8 процента.

Спад в отчетный период имел место в производстве фонтанной арматуры - в 2,3 раза, до 25,3 тонны, огнетушителей - в 2,1 раза, до 2 160 штук, и станков-качалок - на 30 процентов, до 142 штук. Также сокращение было отмечено в производстве тракторов до 105 единиц (спад в 3,8 раза).