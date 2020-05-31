В Азербайджане в строительном секторе выросли зарплаты

Число занятых в строительном секторе в Азербайджане ежегодно увеличивается на 14% и к 1 апреля этого года достигло 123 тыс.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 91 000 работников или 74% работали в частном секторе. Рост произошел в основном за счет частного сектора. Таким образом, количество занятых в частном секторе увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По официальным данным, среднемесячная номинальная зарплата работников строительного сектора в январе-марте составила 893 маната. Это отражает увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в этой области на 24% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.