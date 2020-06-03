Cаудовская Аравия пригрозила снизить цены на нефть

Саудовская Аравия, похоже, продавила свой сценарий продления сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие экспортеры нефти спасают рынок от избытка поставок, достигавшего 20 млн баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на zhiznonline.ru.

По изначальным договоренностям, достигнутым в апреле, c мая по июль страны ОПЕК+ должны были сократить добычу на 9,7 млн б/с. Затем по плану предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до мая 2021-го.

Россия в рамках сделки планировала нарастить добычу на 500 тысяч баррелей в день с июля - такова была позиция Москвы накануне переговоров ОПЕК+, рассказали Bloomberg федеральные чиновники и представители нефтяных компаний.

Но этот сценарий не устроил партнеров по ОПЕК, и прежде всего Саудовскую Аравию, которая предложила продлить максимальные квоты до конца года.

В воскресенье источники ТАСС в картеле сообщили, что в ОПЕК+ предложили России перенести переговоры с 9 на 4 июня, мотивируя это тем, что 5 июня Саудовская Аравия должна объявить клиентам отгрузочные цены на предстоящий месяц.

Таким образом, в Эр-Рияде недвусмысленно намекнули, что решение по ценам будет приниматься в зависимости от итогов переговоров.

В марте, напомним, отказ России не идти на уступки и сокращать добычу, как настаивали саудиты, обернулось ценовой войной: Saudi Aramcо ввела беспрецедентные скидки в 10-11 долларов за баррель на поставки в Европу, а впоследствии распространила их на Азию.

Отказаться от этой практики Эр-Рияд решил в мае, когда Россия села за стол переговоров и заключила новое соглашение ОПЕК+, приняв на себя максимальную квоту - 2,7 млн баррелей в день.

Саудовский намек, похоже, сработал. В понедельник источники Reuters, знакомые с российской позицией, сообщили, что Москва готова перенести переговоры на ближайшую пятницу и согласна продлить сокращение добычи.

По словам собеседников агентства, обсуждается компромиссный вариант - продлить максимальные квоты еще на 2 месяца, по истечении которых вновь оценить ситуацию и принять решение.

В результате избытка на рынке в первой половине года образовался навес размером миллиард баррелей, оценивает Rystad Energy: это "лишняя" нефть, которая не нашла конечного покупателя и осела в хранилищах.

"Даже по консервативным оценкам, подразумевающим восстановление спроса и приверженность ОПЕК более глубоким сокращениям, на то, чтобы отыграть назад рост запасов, потребуется время до середины следующего года", - говорит Гарри Чилингирян, руководитель сырьевой стратегии BNP Paribas SA.

Если половина избытка нефти окажется в хранилищах промышленно развитых стран, на которые приходится примерно 50% потребления "черного золота" в мире, объем запасов в этих странах легко побьет установленный в 2016 году рекорд в 3,13 миллиарда баррелей, подсчитал Bloomberg на основе данных МЭА.