Азербайджан выделит фермерам единовременные выплаты

Государство выдаст фермерам единовременные выплаты в размере 60 манатов на гектар для приобретения семян для повторного посева кукурузы в этом году.

Об этом сказал председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в этом году после уборки зерна в стране повторно могут быть засажены почти 100 тыс гектаров площади низменных и предгорных территорий. С каждого гектара посевных площадей можно получить 40-50 центнеров зерновой продукции (350-400 центнеров зеленой массы).

Алиев напомнил, что после осенней уборки зерна площади не засаживаются в течение 90-120 дней: "За это время, используя растения с коротким вегетационным периодом, можно дополнительно получить второй урожай, посадив семена гибридной кукурузы с вегетационным периодом 80-90 дней.

Председатель Агентства подчеркнул, что постановлением Кабмина от 22 мая 2020 года с целью поддержки семенного обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции из Резервного фонда государственного бюджета 5 млн манатов, выделенных министерству сельского хозяйства, будут выплачены фермерам как единовременные средства для приобретения семян гибридной кукурузы с краткосрочным периодом вегетации.