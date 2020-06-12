Названа дата встречи мониторингового комитета ОПЕК+

ОПЕК+ планирует организовать заседание министерского мониторингового комитета 15 июля после того, как будет проведена запланированная на 18 июня встреча.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что встреча технического комитета, как ожидается, состоится накануне, 14 июля.

Ранее источники ТАСС информировали, что заседания технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, которые всегда проходили в преддверии основной встречи, были перенесены на 17-18 июня.

На заседании 6 июня министры ОПЕК+ согласовали решение продлить на июль действие параметров соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с).

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривало совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн б/с, в июле - декабре - на 7,7 млн б/с, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн б/с.