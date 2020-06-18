Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана разместил гособлигации

Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана AZ2045008680 со сроком погашения 8 280 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 30 миллионов манатов, передает Day.Az со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Объем облигаций, размещенных по номинальной стоимости, составил в суммарном выражении 25 миллионов манатов.

Общая сумма заказов по номиналу также составила 25 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций - 27 ноября 2038 года.