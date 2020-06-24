Азербайджан совместно с Турцией запускает авиарейсы Баку-Стамбул-Баку

Для упрощения возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся в Турции, включая студентов, а также полетов граждан Азербайджана в Турцию в связи с различными причинами, с первого июля на основании взаимной договоренности дважды в неделю AZAL и "Турецкими авиалиниями" (THY) будут осуществляться чартерные рейсы в направлениях Баку-Стамбул-Баку и Стамбул-Баку-Стамбул соответственно.

Как сообщили в среду Day.Az в Оперативном штабе, граждане, находящиеся в других странах и желающие вернуться в Азербайджан, в том числе студенты, смогут вернуться в страну, воспользовавшись транзитными возможностями Стамбульского аэропорта.

AZAL будет осуществлять рейсы по четвергам и субботам, а THY - по средам и пятницам.

Билеты на рейсы можно будет приобрести посредством официальных интернет-страниц AZAL (www.azal.az) и THY (www.turkishairlines.com).

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