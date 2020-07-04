Льготные кредиты на 500 миллионов в Азербайджане - как это будет работать

После распоряжения Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", 4 апреля 2020 Кабинет министров Азербайджана утвердил данный план мероприятий.

Об этом Day.Az сказал председатель Центра изучения экономических ресурсов Азербайджана Руслан Атакишиев.

"План отражает вопрос предоставления государственных гарантий для удовлетворения потребностей предприятий в кредитах, а также субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам", - заявил наш собеседник.

Как отметил председатель, вопрос уже решен и новые корректировки были внесены в отношении средств Фонда развития предпринимательства.

"Согласно новым правилам, государством будут гарантированы 60 процентов новых кредитов на сумму 500 миллионов манатов, а половина процентной ставки государство будет субсидировать.

Экономист пояснил данную формулу на простом примере: "Допустим, что некая организация взяла кредит на сумму 100 тысяч манатов под 15% годовых. То есть, 60 тысяч манатов из этой суммы находятся под государственной гарантией. Государственная гарантия означает, что если человек завтра по какой-либо причине не сможет вернуть деньги, то государство возьмет на себя обязательство выплаты данных средств банку. В то же время государство будет субсидировать 7,5% от общей суммы кредита, то есть 7500 манатов".

Председатель Центра считает, что данные изменения пойдут на пользу предпринимательству во время пандемии коронавируса.

"Учитывая, что карантинный режим скорее всего будет длиться еще некоторое время, а возможности для полноценной деловой активности остаются крайне низкими, недавние изменения будут как нельзя кстати для предпринимателей. Поэтому, государственная кредитно-гарантийная поддержка предприятий, работающих в областях, наиболее пострадавших от пандемии, однозначно заслуживает одобрения", - резюмировал Руслан Атакишиев.

Абдул Керимханов