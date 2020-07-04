В Баку прокладываются альтернативные газовые линии - ФОТО
В Баку прокладываются альтернативные газовые линии, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ПО Азеригаз.
Используя этот метод, структура, при устранении технических проблем, постарается свести к минимуму перебои в подаче газа.
В данный момент ремонтируется участок (2500 м) газовой линии "Ашагы Шаган" протяженностью в 5800 метров в Хазарском районе. Примерно 19 тысяч абонентов бакинских сел Бузовна, Шаган, Шувелан и Мардакян жалуются на частые проблемы с газоснабжением. Большая часть этого газопровода под землей подверглась разрушительной коррозии.
В ПО добавили, что эта линия будет использоваться как альтернативная, если в подаче газа в Сабунчинском районе возникнут перебои. Так, в случае необходимости потребности примерно 15 тысяч абонентов поселков Бильгя, Пиршаги и Кюрдаханы можно будет удовлетворить за счет газовой линии "Ашагы Шаган".
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