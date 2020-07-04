В Азербайджане внедряется система TIR-EPD для упрощения транзитных грузоперевозок

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана планирует внедрить в текущем году новую электронную технологию предварительного информирования о перевозимых грузах.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

По словам источника, новая технология предварительного информирования TIR-EPD позволит держателям книжек международных дорожных перевозок (МДП) бесплатно отправлять электронную предварительную информацию о перевозке грузов. Внедрение данной технологии в стране планируется к концу 2020 года.

"TIR-EPD - это важнейший шаг к компьютеризации процедуры международных дорожных перевозок без дополнительных затрат для таможни", - сказали в ABADA.

Как отметили в ассоциации, TIR-EPD уже работает в 23 странах: Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии-Герцеговине, Венгрии, Германии, Грузии, Латвии, Литве, Молдове, Польше, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии. В текущем году Азербайджан войдет в ряды пользователей данной электронной системы.

"Технология TIR-EPD подразумевает безопасную интеграцию небольшого программного модуля в существующую таможенную информационную систему, для обеспечения автоматического обмена электронной информацией. Программный модуль (система обмена данными TIR-EPD) должен быть разработан для получения таможенным органам доступа к сервису TIR-EPD. Ни Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ), ни любая другая сторона не будут иметь доступа к базе данных таможенных органов Азербайджана. Азербайджанские перевозчики TIR-EPD будут отправлять и получать зашифрованные сообщения, касающиеся только своих операций МДП",- подчеркнули в ABADA.

В ассоциации напомнили, что за первые пять месяцев текущего года объем международных автомобильных перевозок в Азербайджане составил 24 тысячи тонн. Большинство перевозок на сегодняшний день осуществляется по Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (CMR), учет которых ведется самими операторами.

Отметим, что ABADA является некоммерческой организацией, объединяющей азербайджанские физические и юридические лица, осуществляющие международные перевозки грузовым автомобильным транспортом. ABADA была создана в мае 1993 года.

Ассоциация призвана представлять и защищать интересы своих членов перед национальными и компетентными органами в рамках возложенных на нее задач.