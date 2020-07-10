В работе ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» выявлены недочеты

Счетная палата провела аудит деятельности ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" в соответствии с Планом работы Счетной палаты Азербайджана на 2020 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на палату.

В результате проведенного аудита было установлено, что "Азербайджанская инвестиционная компания" не следовала критериям конкурентности компаний, в которые инвестировала, а ряд этих компаний работали в убыток.

При проведении аудита по созданию промышленных кварталов были выявлены отклонения и различия в строительных работах в размере 758 тысяч манатов.

Как отмечается в палате, хотя "Азербайджанская инвестиционная компания" продолжает принимать меры по привлечению резидентов, способных эффективно работать в промышленных кварталах, а также по привлечению частных инвестиций в реализуемые проекты по обеспечению полной эксплуатации производственных мощностей, рабочие места были заняты не полностью, а расходы компании за 2016-2019 годы на управление и эксплуатацию промышленных площадок превысили операционные доходы. Бюджетные потери составили в общей сложности 298,5 тысячи манатов.

Согласно данным, "Азербайджанская инвестиционная компания" размещала депозиты в банках по процентным ставкам ниже средних по рынку, контракты неоднократно продлевались, в результате чего АИК недополучила средства от размещенных депозитов и процентных доходов в размере свыше 500 тысяч манатов.

"В то же время в рамках аудита было обеспечено восстановление в госбюджет 94,5 тысячи манатов от аренды государственных объектов, а также обеспечена выплата в компанию дебиторских задолженностей на общую сумму 9 557 манатов", - говорится в сообщении.

Было подсчитано, что дебиторская задолженность в размере 49 322 манат была выплачена АИК, арендная задолженность в размере 75 967 манат была выплачена в государственный бюджет.

Азербайджанская инвестиционная компания создана указом главы государства от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании составляет 160 миллионов манатов. Основная задача компании - долгосрочное инвестирование в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Деятельность компании охватывает сферы ИКТ, сельского хозяйства, альтернативной и возобновляемой энергии, пищевой промышленности, промышленности, логистики, туризма, переработки.