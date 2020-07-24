Программой самозанятости в Азербайджане будут охвачены 12 тысяч безработных

В Азербайджане продолжается работа по расширению и ускорению реализации программы самозанятости. В этом году планируется привлечь к программе самозанятости 12 тысяч безработных. Министерство труда и социальной защиты населения уже привлекло к этой программе свыше 3700 граждан.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, в рамках расширения программы самозанятости в этом году будет начата реализация совместного проекта со Всемирным банком, в рамках которого ежегодно будет обеспечена занятость пяти тысяч семей, а в этом году - двух тысяч семей.

Министерство также работает над предоставлением активов для 500 инвалидов в рамках сотрудничества с Программой развития ООН.

С целью поддержки программы самозанятости сотрудничество с Общественным объединением Региональное развитие Фонда Гейдара Алиева будет продолжено и в этом году. Так, в 2020 году предусматривается создание садовых хозяйств еще для 250 семей.

Согласно Меморандуму о сотрудничестве между министерством, Центробанком и Ассоциацией банков Азербайджана в области оказания помощи организации самозанятости уязвимых групп населения, в рамках расширения программы самозанятости налажено сотрудничество и с банками. Банки уже предоставили активы в виде товаров и материалов более 200 участникам программы для создания малых предприятий в выбранных ими сферах деятельности.