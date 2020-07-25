Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

13 июля

1,7

20 июля

1,7

14 июля

1,7

21 июля

1,7

15 июля

1,7

22 июля

1,7

16 июля

1,7

23 июля

1,7

17 июля

1,7

24 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0264 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9576 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 1,3 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро

  

13 июля

1.9248

20 июля

1,9452

  

14 июля

1.9288

21 июля

1,9428

  

15 июля

1.9371

22 июля

1,9615

  

16 июля

1.9389

23 июля

1,9687

  

17 июля

1.9355

24 июля

1,9716

  

Средний курс за неделю

1,933

Средний курс за неделю

1,9576

  

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,8 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

13 июля

0.0240

20 июля

0,0236

14 июля

0.0240

21 июля

0,0238

15 июля

0.0240

22 июля

0,024

16 июля

0.0240

23 июля

0,0239

17 июля

0.0238

24 июля

0,0238

Средний курс за неделю

0,0240

Средний курс за неделю

0,0238

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2482 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,2 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

13 июля

0.2477

20 июля

0,2479

14 июля

0.2477

21 июля

0,2479

15 июля

0.2476

22 июля

0,2488

16 июля

0.2479

23 июля

0,2482

17 июля

0.2479

24 июля

0,2485

Средний курс за неделю

0,2478

Средний курс за неделю

0,2482