Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
13 июля
|
1,7
|
20 июля
|
1,7
|
14 июля
|
1,7
|
21 июля
|
1,7
|
15 июля
|
1,7
|
22 июля
|
1,7
|
16 июля
|
1,7
|
23 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
24 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0264 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9576 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 1,3 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
13 июля
|
1.9248
|
20 июля
|
1,9452
|
14 июля
|
1.9288
|
21 июля
|
1,9428
|
15 июля
|
1.9371
|
22 июля
|
1,9615
|
16 июля
|
1.9389
|
23 июля
|
1,9687
|
17 июля
|
1.9355
|
24 июля
|
1,9716
|
Средний курс за неделю
|
1,933
|
Средний курс за неделю
|
1,9576
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,8 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
13 июля
|
0.0240
|
20 июля
|
0,0236
|
14 июля
|
0.0240
|
21 июля
|
0,0238
|
15 июля
|
0.0240
|
22 июля
|
0,024
|
16 июля
|
0.0240
|
23 июля
|
0,0239
|
17 июля
|
0.0238
|
24 июля
|
0,0238
|
Средний курс за неделю
|
0,0240
|
Средний курс за неделю
|
0,0238
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2482 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,2 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
13 июля
|
0.2477
|
20 июля
|
0,2479
|
14 июля
|
0.2477
|
21 июля
|
0,2479
|
15 июля
|
0.2476
|
22 июля
|
0,2488
|
16 июля
|
0.2479
|
23 июля
|
0,2482
|
17 июля
|
0.2479
|
24 июля
|
0,2485
|
Средний курс за неделю
|
0,2478
|
Средний курс за неделю
|
0,2482
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