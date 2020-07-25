Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 13 июля 1,7 20 июля 1,7 14 июля 1,7 21 июля 1,7 15 июля 1,7 22 июля 1,7 16 июля 1,7 23 июля 1,7 17 июля 1,7 24 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0264 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9576 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 1,3 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 13 июля 1.9248 20 июля 1,9452 14 июля 1.9288 21 июля 1,9428 15 июля 1.9371 22 июля 1,9615 16 июля 1.9389 23 июля 1,9687 17 июля 1.9355 24 июля 1,9716 Средний курс за неделю 1,933 Средний курс за неделю 1,9576

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,8 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 13 июля 0.0240 20 июля 0,0236 14 июля 0.0240 21 июля 0,0238 15 июля 0.0240 22 июля 0,024 16 июля 0.0240 23 июля 0,0239 17 июля 0.0238 24 июля 0,0238 Средний курс за неделю 0,0240 Средний курс за неделю 0,0238

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2482 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,2 процента.