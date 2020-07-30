Сегодня Центробанк Азербайджана примет важное решение

30 июля 2020 года состоится очередное заседание правления Центробанка Азербайджана, на котором будет принято решение о параметрах процентного коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, инфляция, составляющая 3% в январе-июне 2020 года, находится ниже целевого диапазона Центрального банка, который составляет 4-6%. Нефть, которая резко упала в цене в апреле, немного подорожала в мае-июле. Низкая инфляция в целевом диапазоне Центрального банка, небольшое повышение цен на нефть и снижение инфляционного давления на курс маната повышают вероятность того, что Центральный банк снизит процентные ставки сегодня.

Центробанк заявил, что следующие решения по параметрам коридора процентных ставок будут направлены на поддержание оптимального баланса между поддержанием инфляции в заявленном целевом диапазоне, поддержанием финансовой стабильности и поддержкой экономической активности.