В Азербайджане индивидуальным предпринимателям выплатили более 170 млн манатов

Накануне постановлением Кабинета министров государственная поддержка предпринимателям в Азербайджане, пострадавшим в результате пандемии, была продлена еще на один месяц.

Как сообщает Day.Az, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал на состоявшемся сегодня внеочередном заседании Милли Меджлиса.

"По состоянию на первое июля текущего года государство выплатило более 170 миллионов манатов 210 тысячам работников, 24,3 тысячи предпринимателей и 105,6 тысячи индивидуальных предпринимателей", - сказал Миркишили.