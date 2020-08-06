Азербайджан незаменим для безопасности Европы

Бельгийское издание Modern Diplomacy опубликовало статью, в которой отмечается возрастающее значение и роль Азербайджана в энергоснабжении и безопасности Европы.

Автор статьи пишет, что Баку заинтересован в налаживании более тесных отношений с Евросоюзом в экономической, политической и юридической сферах.

В настоящее время Азербайджан является ключевой страной на Южном Кавказе. ВВП Азербайджане составляет 75% от всего региона. Транснациональные проекты, реализуемые страной в партнерстве со странами Запада, показывают, что экономические позиции Азербайджана будут продолжать расти. Этот момент становится все более важным для геополитических игроков в регионе для сотрудничества с Азербайджаном.

Евросоюз также является заинтересованной стороной в развитии отношений с Азербайджаном. Причем, речь идет не только об экономике. Геополитическая роль Южного Кавказа, включая Азербайджан, уникальна с точки зрения его потенциала и геостратегического положения. Этот регион играет важную роль как в качестве источника энергии, так и в транспортировке энергоресурсов Каспия в Европу. Расположение между Каспийским и Черным морями, Россией, Ираном и Турцией превращает регион Южного Кавказа в коридор Восток-Запад и Север-Юг. Этот фактор показывает, что Каспийский регион и особенно Южный Кавказ, занимает важное место на геополитической карте мира.

В статье также делается акцент на то, что ЕС не проявляет достаточную активность на Южном Кавказе. Исходя из этого, автор указывает на необходимость усиления экономической и политической поддержки Европы и США в отношении Азербайджана.

В публикации сравнивают запасы углеводородов бассейна Каспийского моря с такими странами как Кувейт, Мексика и стран Северного моря.

"Безопасная подача энергоресурсов на Запад зависит от стабильности на Южном Кавказе. Стабильность в свою очередь заключается в урегулировании существующих конфликтов в регионе, особенно нагорно-карабахского конфликта. Принимая активное участие в их решении, Европа может стать ключевым игроком в стратегически важном регионе и успешно обеспечить свои геоэкономические интересы", - подчеркивается в публикации.

Автор справедливо подмечает, что в то время как Азербайджан является воротами в регион Южного Кавказа, Армения играет деструктивную роль, нарушая своей агрессивной политикой и безосновательными территориальными претензиями мир в регионе.

В статье говорится, что нагорно-карабахский конфликт является серьезным препятствием для системы региональной безопасности Южного Кавказа.

"Безопасность Азербайджана очень важна для безопасности всего региона. Это стабильная и безопасная система доставки энергоресурсов региона на мировые рынки. Благодаря участию в глобальных экономических проектах, Азербайджан можно отнести к одной из ведущих стран всего региона", - пишет Modern Diplomacy.

Наряду с уже реализованными региональными проектами, Азербайджан считается страной с достаточным потенциалом и транзитными возможностями для реализации новых транснациональных проектов в ближайший период. Незаменимость Азербайджана обусловлена ​​не только тем, что он является производителем энергоресурсов, но и транзитным коридором, по которому нефть и газ стран Центральной Азии транспортируются в Европу.

В то же время, в публикации говорится, что страны Запада, заинтересованные в стабильных поставках углеводородов должны оказывать давление на Армению для восстановления территориальной целостности Азербайджана. Это в свою очередь поможет укрепить двусторонние отношения Азербайджана и ЕС.

Кирилл Малиновский