На азербайджанский рынок доставлены новые российские товары

На азербайджанский рынок в период пандемии были доставлены новые российские товары.

Об этом в интервью Trend сказал торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, передает Day.Az.

По его словам, это саморазгружающиеся и крытые железнодорожные вагоны, поликарбонаты, колесные тракторы мощностью 37-75 киловольт.

"Несмотря на вполне объяснимые трудности, вызванные необходимостью соблюдения строгих карантинных мер в России и Азербайджане в период пандемии, наблюдается рост взаимного товарооборота", - заявил Мирсаяпов.

Представитель отметил, что по данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, за пять месяцев 2020 года объем внешней торговли Азербайджана и России составил 1,126 миллиарда долларов, что на 5,3 процента выше аналогичного периода прошлого года.

"Отрадно, что локомотивом роста экспорта России в Азербайджан стали не сырьевые товары, а неэнергетический экспорт средних и верхних переделов: продукция машиностроения (автотехника, аппаратура связи, железнодорожная техника), готовые пищевые товары, продукция деревообработки. При этом увеличились поставки из России широкого ассортимента продукции, не только связанной с профилактикой COVID-19", - сказал он.

Мирсаяпов подчеркнул, что среди товаров несырьевого экспорта России - лидеров роста по поставкам в Азербайджан в этом году можно упомянуть сахар, пшеницу, листовой прокат, грузовые вагоны, жидкостные насосы.