Стало известно, сколько иностранцы потратили в Азербайджане в период пандемии

В январе-июне текущего года иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 279,7 миллиона манатов, что в 2,1 раза меньше, чем в первые шесть месяцев прошлого года.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным отчета, в июне 2020 года иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 23,7 миллиона манатов, что по сравнению с показателем июня 2019 года меньше в 4,8 раза, а также в 4,5 раза меньше по сравнению с данными на июнь 2018 года.

Отметим, что в 2019 году иностранные граждане с помощью банковских карт потратили в Азербайджане 1,257 миллиарда манатов, что на 1,8 процента меньше, чем в 2018 году.

В 2018 году иностранцы аналогичным способом израсходовали в стране 1,278 миллиарда манатов.