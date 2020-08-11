https://news.day.az/economy/1261391.html SOCAR и Equinor создают совместное предприятие
SOCAR и Equinor создают совместное предприятие
SOCAR и Equinor создают совместное предприятие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе пресс-тура на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева генеральный директор Karabakh Operating Company Таир Дадашев.
По его словам, за рубежом уже зарегистрировано новое совместное предприятие, и его филиал должен открыться в Азербайджане.
"Процесс будет завершен в ближайшие дни или недели. После этого обязательства будут объединены и реализованы единой командой совместной операционной компании", - сказал Дадашев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре