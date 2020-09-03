В Азербайджане на соцзащиту и соцобеспечение выделят около 4 млрд манатов

Объявлен удельный вес средств на социальную защиту и социальное обеспечение в госбюджете Азербайджана на следующий год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в информации Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.

В следующем году объем выделенных на социальную защиту и обеспечение средств составит 14,6% от расходов бюджета.

Отметим, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются на сумму 24 327,0 млн. манатов, расходы - 25 847,5 млн манатов. Таким образом, в следующем году объем средств на социальную защиту и социальное обеспечение составит более 3 млрд. 773 млн манатов.